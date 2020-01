Sky: Reina all’Aston Villa solo se il Milan trova un sostituto (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sky conferma la notizia che darebbe l’Aston Villa su Pepe Reina, ma l’affare non è così scontato secondo Gianluca Di Marzio «Il Milan ha posto una condizione alla cessione di Pepe Reina all’Aston Villa, il portiere spagnolo potrà partire solo se il club Milanese troverà un altro secondo portiere fidato» L'articolo Sky: Reina all’Aston Villa solo se il Milan trova un sostituto ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

