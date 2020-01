Sky: Lobotka, domani si può chiudere per 21 milioni più bonus, il Celta ha trovato il sostituto (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non solo Demme, Gattuso potrebbe avere a disposizione due calciatori per il ruolo di centrocampo che voleva. Secondo Gianluca Di Marzio infatti domani è attesa la risposta del Celta per Lobotka “Per Demme 2 milioni di stipendio più 500mila euro di bonus. Si sta sbloccando l’operazione per Lobotka dal momento che il Napoli ha alzato a 21 milioni la sua offerta. Questa cifra potrebbe convincere a cedere il calciatore il Celta Vigo che nel frattempo ha già individuato il sostituto. domani può essere la giornata definitiva anche per la chiusura di Lobotka al Napoli”. L'articolo Sky: Lobotka, domani si può chiudere per 21 milioni più bonus, il Celta ha trovato il sostituto ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

