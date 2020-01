Sky: il Napoli rilancia fino a 21 milioni per Lobotka (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Napoli non ha intenzione di rinunciare a Lobotka. Dopo la brusca frenata del Celta Vigo che sembrava avere qualche dubbio sulla chiusura dell’affare, secondo quanto riportato da Sky la società azzurra ora accelera l’offerta per arrivare al centrocampista è stata alzata a 21 milioni più bonus e sembra che possa bastare per arrivare alla fumata bianca. Si attende solo l’ok del club galiziano per procedere con le visite mediche e la firma L'articolo Sky: il Napoli rilancia fino a 21 milioni per Lobotka ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

