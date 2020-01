Sky: Demme sarà in Italia già stasera, poi la firma del contratto con il Napoli (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Anche Sky conferma che per Demme sembra tutto fatto. Il calciatore dovrebbe arrivare questa sera in Italia per poi effettuare le visite mediche domattina. Sempre domani sarebbe prevista la firma del contratto. Scrive Gianluca Di Marzio: “Diego Demme si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il primo rinforzo per il centrocampo del nuovo corso firmato Gattuso arriva dunque da Lipsia, con il 28enne che da tempo sognava di poter approdare in Serie A. Il giocatore è atteso già questa sera in Italia, per poter effettuare le visite mediche e firmare il contratto con la società di De Laurentiis. Proprio in questi minuti è atteso l’ok formale dal Lipsia per permettere a Demme di effettuare le visite mediche per il Napoli. Si tratta di un’operazione complessiva da 12 milioni di euro”. L'articolo Sky: Demme sarà in Italia già stasera, poi la firma del contratto ... Leggi la notizia su ilnapolista

ilnapolionline : SKY - Diego Demme atteso in Italia in serata - - MondoNapoli : SKY - Demme atteso in serata in Italia! - - zazoomblog : Sky: Napoli pronto al doppio colpo Lobotka-Demme l’alternativa è Seri - #Napoli #pronto #doppio #colpo -