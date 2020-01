Sky: Demme-Napoli, il calciatore in arrivo a Roma, domani le visite mediche (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le utlimissime sul mercato del Napoli arrivano da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione di calciomercato di Sky Sport «Sta atterrando a Roma in questi minuti da Francoforte Demme per le visite mediche che svolgerà domani a VIilla Stuart. Oltre Diego però il Napoli sta sbloccano anche Lobotka con il Celta Vigo con un’offerta di 21 milioni più bonus. A questo punto Gattuso avrà a disposizione due giocatori per lo stesso ruolo» L'articolo Sky: Demme-Napoli, il calciatore in arrivo a Roma, domani le visite mediche ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : #Sky: #Demme-#Napoli, il calciatore in arrivo a Roma, domani le visite mediche Oltre Diego però il Napoli sta sblo… - tuttonapoli : Sky - A minuti Demme atterrerà a Roma. In fase di sblocco anche l'affare Lobotka - MondoNapoli : Sky - Demme a Roma tra pochi minuti: fissate le visite mediche - -