Sky: c’è ancora tanto da chiarire nella parabola discendente del Napoli (Di giovedì 9 gennaio 2020) Con Gattuso le cose non sono cambiate, cosa sta succedendo al Napoli? Sky propone un servizio per rispondere a questa domanda e che illustra la parabola del Napoli dalla dichiarazione d’amore profondo di De Laurentiis per Carlo Ancelotti, fino alla dichiarazione di separazione definitiva e la presentazione di Ringhio Star. Al termine Massimo Ugolini fa il punto su quello che è successo e su quante cose ci sono ancora da chiarire «C’è ancora molto da chiarire in ciò che è successo al Napoli in quest’ultimo anno. Ci sono due momenti importanti che segnano questa stagione, la delusione del pareggio con l’Atalanta all’ultimo secondo e poi c’è un aspetto ambientale. L’inizio della crisi o forse il punto di non ritorno è il 5 novembre, lì sono venute a galla tutte le problematiche, i rinnovi mancati, i problemi di chi voleva andare via e non ha ... Leggi la notizia su ilnapolista

