Skoda Vision In - Nuovi bozzetti della Suv compatta per l'India (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Skoda ha diffuso i primi bozzetti della carrozzeria della Vision In, la concept che anticipa il primo modello dedicato al mercato Indiano. La vettura, della quale si erano già visti alcuni teaser degli interni, è basata sulla piattaforma mqb A0 e debutterà a New Delhi nel mese di febbraio.Imponente e aggressiva, eppure compatta. I bozzetti mettono in luce elementi probabilmente molto vicini alla versione di serie. I legami con il dna Skoda sono evidenti nel taglio dei gruppi ottici posteriori e nella forma della griglia frontale, ma si riscontrano anche dettagli più caratterizzanti: parliamo degli inserti ispirati al mondo delle Suv e delle fuoristrada, come le grandi protezioni alla base dei paraurti, dove sono presenti anche tre aperture affiancate. I gruppi ottici anteriori, poi, sono unici per questo modello: l'insieme fa apparire la concept più imponente rispetto a quanto non ... Leggi la notizia su quattroruote

