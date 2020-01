Silvio Horta morto suicida, il creatore della serie tv Ugly Betty si sarebbe sparato (Di mercoledì 8 gennaio 2020) morto Silvio Horta, aveva 45 anni. creatore della popolare serie tv Ugly Betty con l'attrice protagonista America Ferrera, annoverava tra gli altri suoi lavori The Chronicle e Jake 2.0. Variety riporta che è stato trovato morto in un model di Miami in condizioni che lascerebbero pensare a un apparente suicidio. Le fonti sostengono che si sia sparato. Le fonti citate da Variety, che ha diffuso la notizia, sostengono che Horta si sia sparato. Leggi la notizia su tv.fanpage

