Silvio Horta è morto a 45 anni: il creatore di Ugly Betty si è suicidato? Le parole di America Ferrera (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Silvio Horta è morto. Un altro lutto si abbatte sul mondo delle serie tv e sui suoi fan e questa volta non per un terribile male che ha ucciso un uomo a soli 45 anni ma perché questa volta sembra che per il creatore della sitcom di successo Ugly Betty le cose siano molto più tragiche. Secondo le prime novità sull'improvvisa morta di Silvio Horta sembra che si tratti di suicidio. Secondo quanto riporta Variety l'uomo è stato ritrovato morto martedì nella stanza di un motel di Miami a causa di una ferita da arma da fuoco autoinflitta.Scrittore e produttore, Silvio Horta è diventato famoso quando ha adattato la famosa telenovela colombiana Yo soy Betty portando al successo la serie con America Ferrera e vincendo un Golden Globe per la migliore serie comica nel 2007. Ha lavorato come showrunner e sceneggiatore della serie per quattro stagioni (2006-2010) su ABC. I suoi crediti vantano ... Leggi la notizia su optimaitalia

