«Sex Education 2»: uscita, trailer, trama e cast (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sbarcata un po' in sordina su Netflix all'inizio dell'anno, **Sex Education **si è poi conquistata un ottimo riscontro di critica ma anche di pubblico, grazie anche al passaparola che è circolato intorno a questa serie teen che piace anche agli adulti. La storia, scritta da Laurie Nunn, è ambientata in una cittadina dell'Inghilterra e si sviluppa intorno al personaggio di Otis, interpretato da Asa Butterfield (Hugo Cabret), adolescente timido alle prese con una certa immaturità sessuale, amplificata dalla disinvoltura con cui la madre Jean - una strepitosa Gillian Anderson - parla di sesso, materia di cui è terapista esperta. A scuola Otis fa amicizia con Maeve, interpretata da Emma Mackey, già ribattezzata la «nuova Margot Robbie» e insieme i due aprono una «clinica del sesso», dove Otis diventa consulente ... Leggi la notizia su gqitalia

