Sex Education 2 sposta il focus dal sesso al cuore (Di mercoledì 8 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=HJm9IRDIXf8 Sex Education, la serie di Netflix secondo cui il sesso è il pensiero costante degli adolescenti, torna con la seconda stagione in otto episodi su il 17 gennaio. Ritroviamo Otis – il sedicenne figlio di un’emancipata terapista del sesso che arrotonda la paghetta dispensando ai compagni di scuola informazioni sui misteri dei genitali – più preso dai problemi sentimentali e dall’incombere della pubertà. La seconda stagione segna una nuova tappa del percorso dei protagonisti, di quel poco più maturi da rendersi conto che i dubbi più angoscianti sulle pratiche sessuali più fantasiose non sono niente rispetto ai misteri dei sentimenti. La seconda stagione mantiene lo stesso intento didattico nel rispondere alle domande sul sesso che non avreste mai osato chiedere durante l’adolescenza e offre più spazio all’analisi delle ... Leggi la notizia su wired

imlostinhiseyes : RAGA MA HO APPENA VISTO IL TRAILER DI SEX EDUCATION 2 OMG NON VEDO L’ORAAAA - SaCe86 : #SexEducation 2, il #trailer italiano della serie #Netflix - LEEpedrazzi : Qui la mia recensione di #SexEducation 2: -