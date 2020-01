«Sex Education 2»: cosa aspettarsi dalla nuova stagione (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sex Education, la seconda stagioneSex Education, la seconda stagioneSex Education, la seconda stagioneUn liceo, qualche studente e l’inquietudine, insieme esistenziale ed amorosa, a farla ancora da padrona. Sex Education, la cui seconda stagione farà capolino su Netflix venerdì 17 gennaio, sembra non essersi snaturata, nella sua evoluzione. Sembra, anzi, particolarmente fedele al suo primo capitolo, ai suoi primi personaggi, alla (ri)scoperta di un mondo che, al debutto, si è rivelato in tutta la propria complessità. Sex Education, nel gennaio dell’anno scorso, ha spalancato le porte del liceo di Moordale, un istituto della provincia inglese nel quale, come in un microcosmo governato da leggi universali, gli alunni paiono divisi in classi. Otis Milburn (Asa Butterfield) appartiene agli Sfigati. Talvolta, però, si insinua tra gli Insignificanti, esseri con vestiti anonimi e ... Leggi la notizia su vanityfair

