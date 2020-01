Serie A, Paolo Dal Pino è il nuovo presidente della Lega: la scheda (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Paolo Dal Pino è stato eletto nuovo presidente della Lega Serie A con 12 voti. E’ questo l’esito della votazione effettuata nel corso dell’assemblea odierna in via Rosellini. Ha invece ottenuto 7 voti Gaetano Miccichè, 1 scheda bianca. La candidatura di Miccichè era riemersa, su input del presidente del Torino Urbano Cairo, dopo una pausa di 15 minuti. Nel corso dell’assemblea del 16 dicembre Dal Pino, appoggiato fra gli altri dalla Lazio di Lotito, Milan, Roma e Napoli, era arrivato ad ottenere un massimo di 13 voti non sufficienti ad essere eletto. Il quorum era infatti di 14. Il presidente dimissionario Miccichè, che nelle ultime settimane si era di fatto sfilato da una possibile rielezione, invece, nel corso dell’assemblea precedente non era andato oltre i 5 voti. Milanese, classe 1962, laureato in Economia all’Università di Pavia, Paolo Dal ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

