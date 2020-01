Seat, Luca De Meo lascia la presidenza. Nel futuro c’è la Renault? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Con una nota stampa secca e concisa Seat ha annunciato l’addio di Luca De Meo alla presidenza del brand iberico, di proprietà Volkswagen. De Meo comunque – precisa il comunicato diramato di comune accordo con Wolfsburg – resterà a far parte del gruppo fintanto che non ci saranno nuove disposizioni in merito. Sarà il vicepresidente con delega alle Finanze, Carsten Isensee, a tenere le redini dell’interregno, almeno fin quando non arriverà il nome del successore al “trono”. Intanto, nelle ultime ore continuano ad accavallarsi indiscrezioni e rumoreggiamenti vari su ciò che ne sarà del futuro del manager di origini pugliesi e se questo si intreccerà o meno con quello di Renault. Che De Meo fosse desiderato al gruppo della Losanga non è di certo un mistero, dal momento che già da settimane rimbalzavano voci su un suo passaggio prossimo da Martorell a Boulogne-Billancourt. E ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

