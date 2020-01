Scontro Iran-Usa: il governo iracheno era stato avvertito, e anche Trump (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’operazione di vendetta da parte di Teheran contro gli Stati Uniti è iniziata. Si chiama “Soleimani Martire”, e la scorsa notte lo Scontro Iran-Usa è partito all’1:20 dell’ora locale con due attacchi missilistici contro le basi della coalizione internazionale che ospitano soldati americani in Iraq: decine di cruise e di missili balistici a corto raggio sono stati mandati dal territorio Iraniano e hanno raggiunto le basi di al-Asad ed Erbil. Stando a quanto riportato dal governo di Baghdad, però, il governo iracheno era a conoscenza degli attacchi e aveva avvertito, anticipatamente, anche gli Stati Uniti. Scontro Iran-Usa, la versione di Baghdad Stando a quanto riportato in una nota dell’ufficio del premier Adel Abdul Mahdi, il governo iracheno era stato informato di un imminente attacco “alle zone in cui è presente l’esercito americano ... Leggi la notizia su urbanpost

