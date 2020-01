Scomparso Luigi Favoloso, parla la madre: “Nell’ultimo periodo era angosciato” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Negli ultimi giorni fa facendo molto parlare la presunta scomparsa di Luigi Favoloso, l’imprenditore e modello noto per essere l’ex fidanzato di Nina Moric. Tanti i dubbi circa la sua scomparsa, da molti ritenuta una trovata pubblicitaria. Chi non la pensa così invece è la madre di Luigi Favoloso, che si è detta molto preoccupata per il figlio. Scomparso dal 29 dicembre La denuncia per la scomparsa di Luigi Favoloso è stata presentata il 29 dicembre: l’imprenditore sarebbe sparito da Torre del Greco senza documenti, auto ed effetti personali. Attorno alla sua scomparsa, però, sono subito nati dei dubbi. Ad avere perplessità è anche l’ex fidanzata Nina Moric, che in una storia ha scritto: “L’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene“.L’ultimo presunto avvistamento risalirebbe proprio al 29 dicembre, quando un ... Leggi la notizia su thesocialpost

RitaRicette : Luigi Favoloso scomparso nel nulla, l’appello della mamma: “Se lo vedete ci dicano qualcosa” - Stregatto9 : RT @Gazzettino: Luigi Favoloso, l'ex di Nina Moric scomparso da 10 giorni, l'appello da Barbara D'Urso: «Lo sta cercando anche la polizia»… - zazoomnews : Luigi Favoloso scomparso: la verità della mamma a Storie Italiane - #Luigi #Favoloso #scomparso: #verità -