Scomparso a 16 anni Luca Loddo. L’appello della madre: “Chiunque lo veda lo blocchi” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Cagliari, Scomparso a 16 anni Luca Loddo. L’appello della madre: “Chiunque lo veda lo blocchi” Luca Loddo, un ragazzo di 16 anni, ha fatto perdere le sue tracce due giorni fa. Secondo i genitori, che hanno denunciato la sua scomparsa, sarebbe scappato di casa per incontrare una ragazzina. La mamma: “Chiunque lo veda lo blocchi e chiami subito la polizia o me al +393494482046”. Sono ore di apprensione nel quartiere Sant’Elia di Cagliari per la sorte di Luca Loddo, un ragazzo di 16 anni che da due giorni non fa ritorno a casa. La mamma Barbara Caria, ha già formalizzato una dettagliata denuncia alla polizia, dove ha descritto alcuni episodi che lascerebbero ipotizzare l’allontanamento volontario. Il giovane, infatti, “da alcuni mesi ha conosciuto una ragazzina che vive” in un paese dell’hinterland cagliaritano, “da allora ha cambiato comportamento nei nostri ... Leggi la notizia su howtodofor

