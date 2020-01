Sciopero tifo Napoli, il Questore Giuliano: “Ho letto cose fantasiose” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continua la protesta del tifo organizzato azzurro e dopo le dichiarazioni degli ultras arriva la risposta del Questore Alessandro Giuliano sul regolamento d’uso allo stadio San Paolo e la querele tra il club e gli Ultras. Queste le sue parole rilasciate oggi a CN24 Live. “Il regolamento d’uso riguarda specificamente la struttura dello stadio San Paolo che si differenzia da stadio a stadio. Il tutto viene predisposto dal club e tutti gli attori della sicurezza dell’impianto sportivo. Le finalità di tale regolamento sono unicamente volte a tutelare le persone che intendono assistere alla gara e non punire o sanzionare a prescindere qualcuno. Faccio fatica a comprendere come l’applicazione di norme che tutelano la sicurezza di tifosi possano comprimere la libertà di tifare. Ho letto cose fantasiose sul fatto che non si possa ... Leggi la notizia su anteprima24

