Sci alpino | Slalom Madonna di Campiglio 2020 | orario d’inizio | tv | streaming | pettorali

Lo spettacolo della pista 3Tre e del Canalone Miramonti. Tutto questo è lo Slalom di Madonna di Campiglio, in programma oggi. Alex Vinatzer va a caccia di un altro podio dopo lo straordinario terzo posto di Zagabria. E' stata una grande Italia sulle nevi croate, visto che in Top-10 hanno chiuso anche Manfred Moelgg e Simon Maurberger. Operazione riscatto per Alexis Pinturault ed Henrik Kristoffersen, i due grandi delusi dopo Zagabria, dove a trionfare è stato il francese Clement Noel. Di seguito il programma completo dello Slalom di Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

