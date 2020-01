Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden 2020: Moelgg, Gross e Vinatzer guidano la pattuglia azzurra (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È tutto pronto per l’attesissimo weekend di Coppa del Mondo di sci alpino ad Adelnoden (Svizzera). Dopo le emozioni per il podio di Vinatzer a Zagabria gli azzurri cercheranno di essere protagonisti anche sull’insidioso pendio elvetico. Sarà una due giorni dedicata alle discipline tecniche con il gigante in programma sabato 11 gennaio e lo slalom domenica 12 gennaio. Il direttore sportivo Max Rinaldi ha ufficializzato gli atleti che prenderanno parte alle gare in Svizzera. Tra le porte larghe sono stati convocati: Andrea Ballerin, Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle. Grande attesa per quanto concerne lo slalom dove saranno impegnati: Manfred Moelgg, Stefano Gross, Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Simon Maurberger, Riccardo Tonetti, Federico Liberatore e Fabian ... Leggi la notizia su oasport

