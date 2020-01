Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: l’Italia dello slalom, tra sogni e ambizioni a Madonna di Campiglio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Italia si è riscoperta nazione di slalomisti. Nelle ultime due gare tra i rapid gates sono arrivati due podi consecutivi prima con Stefano Gross in Val d’Isere e poi con Alex Vinatzer a Zagabria. Una doppietta che ha ridato fiducia a tutto l’ambiente e ad una squadra che sembrava non saper uscire da una lunga crisi di risultati. Adesso arriva la classica prova del nove, con l’appuntamento di Madonna di Campiglio, con la night race di questa sera che è attesissima da tutti gli azzurri. Lungo il Canalone Miramonti l’Italia non trionfa addirittura dal 2005, quando ad imporsi fu Giorgio Rocca davanti all’austriaco Benjamin Raich e al finlandese Kalle Palander. Da quel momento (si è comunque tornati a correre solo nel 2012) nessun azzurro è riuscito a vincere, con il solo Stefano Gross capace di salire sul podio (terzo posto) nel 2016 dietro Henrik ... Leggi la notizia su oasport

