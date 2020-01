Schianto terrificante, camionista napoletano muore carbonizzato (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Si chiamava Giovanni Lionetti il camionista di 42 anni deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri in provincia di Reggio Emilia, lungo la strada provinciale che collega i comuni di Boretto e Poviglio. Era originario di Pozzuoli (Napoli) ma da anni viveva a Modena dove era separato e aveva tre figli. Stava effettuando una consegna quando, intorno alle 11, un camion guidato da un autista 52enne di origine ghanese, residente nel bresciano, è sbandato all’improvviso finendo contro il mezzo guidato da Lionetti. Lo Schianto ha provocato un incendio che ha avvolto la cabina del 42enne campano, morto carbonizzato. L’altro camionista è rimasto ferito ed è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Guastalla. L'articolo Schianto terrificante, camionista napoletano muore carbonizzato proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

Schianto terrificante Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Schianto terrificante