Scandalo da Maria De Filippi: ‘Lo facevamo ovunque, anche durante la puntata…’ (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Bufera su Amici di Maria De Filippi Maria De Filippi e uno dei suoi programmi di punta è stato coinvolto in un nuovo Scandalo. Stiamo parlando del talent show più longevo della televisione italiana, ovvero Amici. Qualche edizione fa, all’interno della scuola è accaduto qualcosa di scioccante, sempre stando alle dichiarazioni di un ex ballerino. A lanciare l’indiscrezione era stato Valerio Pino che, dopo la sua esclusione dal programma di Canale 5 ha rivelato alcuni retroscena piccante. Nello specifico il danzatore ha detto che faceva continuamente sesso con un altro uomo nei camerini anche mentre la trasmissione era in corso. Rapporti dietro le quinte di Amici Nonostante siano trascorsi alcuni anni, Valerio Pino fa ancora fatica a dormire quando ripensa quello che è accaduto dietro le quinte di Amici. Secondo lui, il sipario su questa vicenda si calerà solamente quando ... Leggi la notizia su kontrokultura

