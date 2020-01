Sara Tommasi: "Innamorata di Angelo. Sto cercando di far sparire i film hard dalla Rete" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Per Sara Tommasi la droga e i film hard rappresentano ormai il passato. Intervistata da Libero Quotidiano, la ex schedina di Quelli che il calcio ha parlato a ruota libera della parentesi costituita da stupefacenti e video erotici, dichiarando che si sta impegnando per rimuovere i secondi che la vedevano protagonista dalla Rete.Tuttavia non è ancora un periodo idilliaco per la ex naufraga: la Tommasi dichiara infatti che ogni tanto è soggetta a periodi di depressione e che deve assumere dei farmaci per affrontarla. La droga rappresenta per lei un percorso che mai avrebbe voluto attraversare, così come i video a luci rosse.Sara Tommasi: "Innamorata di Angelo. Sto cercando di far sparire i film hard dalla Rete" 08 gennaio 2020 07:44. Leggi la notizia su blogo

