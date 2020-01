Sapevate che il primo ministro australiano è un negazionista climatico? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) (foto: JAMES ROSS/POOL/AFP via Getty Images) La pioggia ha concesso una breve tregua, ma il peggio deve ancora arrivare. La stagione degli incendi in Australia è appena cominciata e il governo di Scott Morrison sembra del tutto inadeguato ad affrontare l’emergenza. A dicembre, mentre le fiamme divoravano il sud-est del continente, il premier australiano si trovava su una spiaggia delle Hawaii. Niente di più emblematico per un negazionista incallito come Morrison, accusato sulle colonne del New York Times di difendere gli interessi delle lobby dei combustibili fossili anziché la sicurezza nazionale. Morrison ha vinto le elezioni del 2018 alla guida del Liberal Party con la promessa di abolire la tassa sul carbone e di non introdurre altri balzelli ambientali. Già nel 2017 aveva fatto il giro del mondo un video in cui il futuro premier esibiva in parlamento un pezzo di carbone, invitando ... Leggi la notizia su wired

CristinaMassara : RT @gloquenzi: Ma voi lo sapevate che l’agenzia per le entrate non è il grado di accettare mail PEC? Ma vi pare possibile? Poi dice “affid… - satisfvaction : raga ma lo sapevate che i cuccioli di koala appena nati devono mangiare la cacca per favorire la formazione di micr… - mixborghi : RT @docmanhattan4: Riparte, dopo le feste, la rubrica AnimAzione su ScreenWeek. 7 cose che forse non sapevate sulla lotta al dinosauro in t… -