Sant'Agata dei Goti, centinaia di visitatori per il presepe alfonsiano (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant'Agata dei Goti (Bn) – Dal 3 al 5 gennaio 2020, nel centro storico di Sant'Agata dei Goti, si è svolta la terza edizione del presepe alfonsiano prodotto dalla SOMS, 'Quanno nascette Ninno'. Grande soddisfazione per il terzo appuntamento del presepe ispirato al canto alfonsiano 'Quanno nascette Ninno' prodotto dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso con la collaborazione e partecipazione di volontari, associazioni ed enti locali. Nonostante il freddo pungente, l'affluenza dei visitatori ha animato il centro storico del borgo trasformato nella naturale scenografia di un presepe curato in ogni dettaglio. Costumi, scenografie, recitazione, musiche e canti, audio e luci: tutto ha contribuito a rendere la manifestazione un vero e proprio momento artistico, frutto della collaborazione preziosa di tantissime persone. I ringraziamenti doverosi vanno ai ...

