Sanremo, la solita sinistra attacca: "Achille Lauro presenta una canzone fascista" - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Francesca Galici Dopo le proteste per il presunto sovranismo di Rita Pavone, ecco quelle per il presunto fascismo di Achille Lauro che porta a Sanremo un brano dal titolo "Me ne frego" Il momentaneo stop di Rula Jebreal al Festival di Sanremo era stato accolto con veementi proteste dal popolo rosso. Adesso che la giornalista è stata ufficialmente ammessa tra le 10 presenze femminili che affiancheranno Amadeus (con tanto di cachet stellare), la battaglia si è spostata sui cantanti e le canzoni in gara. A farne le spese, oltre a Rita Pavone, è anche Achille Lauro. Twitter sembra essere il terreno di battaglia preferito. Il social dell'uccellino azzurro è stato teatro delle proteste contro il cantante trapper, che sarà presente sul palco dell'Ariston con il pezzo Me ne frego. Tre semplici parole, che chiunque pronuncia quotidianamente, sono diventate oggetto di insulti contro ... Leggi la notizia su ilgiornale

