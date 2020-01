Sanremo 2020, gli esclusi si sfogano sui social: “Mi hanno pugnalato” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si sa, Sanremo è una competizione, e peraltro molto esclusiva: entrare nella rosa dei candidati non è semplice e bisogna superare parecchia concorrenza. C’è chi la prende con filosofia e chi invece non riesce proprio a mandarla giù. Andiamo a vedere chi si è sfogato sui social per l’esclusione dal Festival. È il caso di Lisa: forse la ricorderete per l’edizione del Festival di Sanremo del 1998, dove nella sezione Giovani aveva portato Sempre, che aveva anche avuto un discreto successo fuori dall’Italia. Lisa ha vinto a Ora o mai più (trasmissione in cui cantanti che sono stati famosi in passato cercano di tornare in auge), ma non è riuscita ad essere accettata da Amadeus. Su Instagram, la cantante ha scritto piccata: Tutti mi chiedono se sia vero che Ora o mai più dalla prossima edizione si chiamerà Ora e mai più… francamente non saprei rispondere, ma potrebbe ... Leggi la notizia su velvetgossip

