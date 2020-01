Sanità, la classifica Lea: il Veneto è la regione migliore per qualità delle cure, migliora il Sud (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Veneto è la regione che assicura le migliori cure ai cittadini: lo stabilisce la griglia Lea (Livelli Essenziali di Assistenza), che si basa su 33 indicatori, dai ricoveri agli screening. I dati si riferiscono all’anno 2018 e verranno pubblicati dal Ministero della Salute. Il Piemonte perde lo scettro e scivola alla quarta posizione. Migliorano notevolmente Campania e Calabria, che, seppur in fondo della classifica vedono i loro punteggi in netto miglioramento. Il Veneto è in cima con 222 punti su 225, seguito da Emilia Romagna a un solo punto di distanza, Toscana (due punti in meno), Piemonte (218) e Lombardia e Liguria (211) a pari merito. A seguire l’Umbria (2010), l’Abruzzo (209), Marche (206) e Basilicata (191). Migliorano i punteggi delle regioni in fondo alla classifica: il Lazio guadagna dieci punti dall’anno precedente, arrivando a quota 190. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

