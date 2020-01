Sanità, il sottosegretario Zampa: Gli aggressori di medici e infermieri scontino la pena negli ospedali (Di mercoledì 8 gennaio 2020) «Penso che chi aggredisce un operatore sanitario dovrebbe scontare la pena alternativa direttamente negli ospedali e nei presidi sanitari, fianco a fianco con gli operatori per comprendere come funziona il lavoro». Per la sottosegretaria alla Sanità Sandra Zampa, intervistata dal Corriere della Sera, l’inasprimento delle pene «non può essere l’unica soluzione. Come anche montare le telecamere di sorveglianza. Il personale sanitario va formato perché sia in grado di prevenire le aggressioni. Gli spazi negli ospedali vanno riorganizzati per evitare le tensioni. E, soprattutto, occorre subito approvare la legge che tratta l’operatore sanitario come un pubblico ufficiale, come chiede il ministro Speranza». «Il fenomeno delle aggressioni agli operatori sanitari si sta intensificando negli ultimi anni, e riguarda tutte le regioni italiane, non solo Napoli», osserva Zampa. ... Leggi la notizia su ildenaro

