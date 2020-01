Salvini naufraga sulla Gregoretti. Il Senato verso il Sì al processo. Oggi prima riunione della Giunta delle immunità. La decisione entro il 3 febbraio poi la parola all’Aula (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Se dovrò essere processato lo farò a testa alta, se vogliono mandarmi in galera, non trovano un uomo preoccupato ma orgoglioso di aver difeso i confini, io al governo rifarei lo stesso”. Il leader della Lega Matteo Salvini sembra ormai dare per scontato che stavolta la Giunta delle immunità di Palazzo Madama non negherà l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania con l’accusa di sequestro di persona aggravato “per aver privato della libertà personale 131 immigrati presenti sulla nave Gregoretti”. Del resto, determinanti in giunta, ma ancor di più in aula, saranno i voti dei renziani e le parole del capogruppo al Senato Davide Faraone, intervistato da La Notizia venerdì scorso, non lasciano dubbi: “La posizione di Italia Viva è molto chiara: in questo caso, come con quello della nave Diciotti, i nostri esponenti in giunta voteranno ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

