Salvini a Bologna, "Presto nuovi arrivi dal M5S, ci saranno nuove e belle sorprese" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Matteo Salvini continua il suo tour per le 100 piazze in Emilia Romagna dove sta incontrando tantissimo entusiasmo ma è stato anche oggetto di alcune contestazioni. Matteo Salvini si è fermato un attimo con i giornalisti e ha parlato della crisi per lui irreversibile del Movimento 5 Stelle e ha voluto precisare che presto ci saranno nuove piacevoli sorprese. Il leader della Lega non ha voluto dire nei nomi dei possibili arrivi dal M5S in Lega né quanti Onorevoli e Senatori passeranno da Movimento al Carroccio. Matteo Salvini ha voluto sottolineare che: "sono donne e uomini che meritano rispetto e che, in tanti casi, stanno soffrendo perché non è una scelta facile". Salvini ha detto che la nascita del M5S avvenne in Emilia Romagna per contrastare il potere del Pd. Adesso sono al governo con coloro che prima contestavano, Matteo Renzi, Gentiloni e ...

