Salute: correre la maratona ringiovanisce le arterie, anche 4 anni in meno (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Allenarsi e riuscire a completare una maratona migliora la Salute delle arterie, ringiovanendo di circa quattro anni l’età vascolare del maratoneta. I ricercatori della Barts and The London School of Medicine and Dentistry e dell’University College di Londra hanno testato 138 corridori alle prime armi, alle prese con la maratona di Londra. Durante i sei mesi di allenamento, le loro arterie hanno riguadagnato una sorta di elasticità giovanile, cosa che dovrebbe ridurre il rischio di infarto e ictus. Inoltre, la pressione del sangue dei corridori è scesa come se fossero state prescritte loro pillole ad hoc. E proprio quelli che all’inizio dello studio erano i meno in forma, sembrano averne tratto il massimo beneficio dalla preparazione. Ma se correre una maratona è piuttosto impegnativo, anche ‘dosi’ minori di esercizio aerobico potrebbero avere un ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

