Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo 2020: Maren Lundby è la donna da battere (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dopo quasi un mese di pausa, la Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci finalmente ricomincia il proprio cammino. Le saltatrici si apprestano ad affrontare le prime gare del nuovo decennio nell’ormai tradizionale lunga trasferta giapponese, la cui prima tappa sarà come di consueto Sapporo. C’è molta curiosità per capire quali saranno i valori dopo il lungo stop forzato del massimo circuito. In particolare, Maren Lundby sarà ancora la donna da battere? Oppure le varie Ema Klinec e Chiara Hölzl si saranno avvicinate al suo livello? Inoltre le tedesche e Sara Takanashi potranno a loro volta sfidarla? Il capoluogo dell’Hokkaido, che già nel 1923 poteva contare su un complesso di tre trampolini, è una presenza fissa nel calendario del massimo circuito rosa, avendo mancato l’appuntamento solo nella stagione inaugurale. Tuttavia per sei inverni si è gareggiato sul Normal Hill ... Leggi la notizia su oasport

ivanscalfarotto : È il momento in cui l'Europa deve tassativamente fare quel salto politico che aspettiamo da sempre. Parlare con un… - eyeseuIgi : salto perché con queste vado a periodi - tolstojoleen : @tristansantana di proposito no, ma alle volte capita di ritrovarle nella riproduzione casuale e non sempre le salt… -