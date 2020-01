Salerno, evade i domiciliari e scappa a Venezia: bloccato 41enne pluripregiudicato (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoI Carabinieri della Tenenza di Mira, in provincia di Venezia, nella serata di ieri, hanno arrestato per evasione, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e false attestazioni su generalità un 41enne originario dell’Albania, ma da tempo senza dimora in Italia, pluripregiudicato, ed attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare da scontare in provincia di Salerno per pregressi reati di furto aggravato ricettazione ed evasione, dalla quale però era puntualmente “evaso”. L’uomo era stato controllato dai Carabinieri della pattuglia in servizi di prevenzione, per un normale controllo delle generalità. Lo straniero però, evidentemente convinto di poter eludere i controlli forniva alla pattuglia una falsa generalità, e letteralmente privo di ogni freno di fronte ai carabinieri, immediatamente dopo la richiesta dei documenti, si è ... Leggi la notizia su anteprima24

