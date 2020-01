Salerno, domani in programma il “Club della Lettura” al Teatro Ghirelli (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Torna giovedì 9 gennaio il Club della lettura al Teatro Ghirelli. Protagonista di questo sesto appuntamento “Protagora” di Platone, ridotto e interpretato da Mimma Virtuoso. Letture selezionate da Franco D’Acunto e Matteo De Cesare. Regia di Andrea Carraro. Conduce il dibattito Eduardo Scotti. “Protagora” ovvero l’arte della Politica secondo Platone. Un dibattito quanto mai attuale che vedrà studenti, docenti e genitori impegnati in un confronto serrato. L'articolo Salerno, domani in programma il “Club della Lettura” al Teatro Ghirelli proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

