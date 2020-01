Safe: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Italia 1 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Safe: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Italia 1 Questa sera, mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Safe, film del 2012 per la regia di Boaz Yakin. La pellicola, un thriller con tanta azione, vede come protagonisti Jason Statham, Chris Sarandon e Robert John Burke. Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming. Safe film: la trama Luke Wright è un ex agente speciale della NYPD che per mantenere la famiglia partecipa a incontri di arti marziali miste di seconda categoria. Chiamato a prender parte a un combattimento truccato, Luke si rifiuta di rispettare gli ordini che gli vengono impartiti, scontrandosi con un potente boss della mafia russa che, per vendetta, gli uccide la moglie e lo costringe a una vita solitaria e in fuga. Luke inizia così a vivere senza fissa dimora ... Leggi la notizia su tpi

Safe trama Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Safe trama