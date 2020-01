Safe: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Safe: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv La prima serata del mercoledì si apre all’insegna dell’alta tensione con Safe. La pellicola del 2012, in onda oggi 8 gennaio 2020 alle 2120 su Italia 1, è stata scritta e diretta da Boaz Yakin, regista e sceneggiatore statunitense noto al grande pubblico per opere come Il vendicatore, La recluta, Fresh, Dirty Dancing 2, Death in Love, Prince of Persia – Le sabbie del tempo, Now You See Me – I maghi del crimine e Max. Il lungometraggio poliziesco, distribuito da Lionsgate e prodotto da Automatik Entertainment, Current Entertainment, IM Global, Lawrence Bender Productions, Trigger Street Productions, ha potuto contare sulle musiche di Mark Mothersbaugh, la fotografia di Stefan Czapsky mentre il montaggio è stato affidato a Frédéric Thoraval. Il thriller inoltre al botteghino negli USA ha incassato ... Leggi la notizia su termometropolitico

zazoomblog : Safe: trama cast trailer e streaming del film in onda stasera su Italia 1 - #Safe: #trama #trailer #streaming -