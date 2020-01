Roma, il figlio di diciotto anni muore per un incidente in moto: il papà si uccide per il dolore (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il dolore per la morte del figlio di diciotto anni. Poi la scomparsa. Infine una lettera d'addio. Un papà Romano di Fidene si è tolto la vita impiccandosi, legandosi a una... Leggi la notizia su leggo

