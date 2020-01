Roma: come Zaniolo ha provato a bucare il Torino (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Roma ha faticato nel superare le marcature a uomo del Torino. Zaniolo voleva attaccare lo spazio dietro Ola Aina Contro il Torino, la Roma ha sofferto le intense marcature a uomo dell’avversario. Nonostante i giallorossi siano una squadra dalla manovra fluida e con costante movimento senza palla, i granata sono riusciti a sporcare bene l’avvio di manovra. La slide sopra mostra un tipo di situazione con cui i padroni di casa hanno provato a muovere gli avversari. Ola Aina esce su Florenzi, quindi si crea spazio alle spalle del quinto del Torino. La Roma prova ad attaccare quello spazio, con Zaniolo che va ad aggredire la profondità. Muovere palla velocemente e smarcarsi costantemente è il modo migliore per aggirare un sistema difensivo a uomo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

