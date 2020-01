Rodrigo Alves il Ken umano diventa Barbie (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Rodrigo Alves il Ken umano da una notizia choc: «Mi sento Barbie. Farò l’intervento per cambiare ses…o». Drastico cambio di vita per Rodrigo Alves. Il Ken umano, famoso per la sua partecipazione al Grande Fratello e per le ospitate nei salotti di Barbara D’Urso, avrebbe annunciato sui social la sua volontà di cambiare se..so. Ecco le sue parole: «Sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. È fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me stessa. A porte chiuse vivo come una donna da mesi, ma sono uscito allo scoperto da poco». Presto, inizierà il percorso in sala operatoria: «Farò rimuovere i miei genitali, tutto, anche i ... Leggi la notizia su people24.myblog

