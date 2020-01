Rinnovo Pellegrini, Fienga: «Sapremo quando sarà il momento giusto» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Roma punta forte su Lorenzo Pellegrini: il CEO Fienga parla del Rinnovo del centrocampista, letteralmente esploso con Fonseca Lorenzo Pellegrini potrebbe essere un giocatore della Roma ancora a lungo. La Gazzetta dello Sport riporta le parole del CEO Fienga sul centrocampista. «Siamo molto contenti di Lorenzo, del suo rendimento e della sua crescita, sia in campo sia nello spogliatoio. Personalmente posso solo ringraziarlo per il supporto che mi ha sempre dato nei momenti più difficili nell’avviare questo nuovo progetto. Sono certo che quando ci sederemo sarà per entrambi il momento giusto per parlare del contratto». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

