Rinnovo Cristante, ufficiale il nuovo accordo fino al 2024: il comunicato (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Rinnovo Cristante, la Roma ufficializza il nuovo accordo col centrocampista fino al 2024. Il giocatore: «Sono contentissimo» Dopo Kolarov la Roma ha ufficializzato il Rinnovo anche di Bryan Cristante. Il centrocampista e il club giallorosso rimarranno legati fino al 2024. Di seguito il comunicato della società: «AS Roma è lieta di annunciare che Bryan Cristante ha rinnovato il contratto con il Club fino al 30 giugno del 2024. «Sono contentissimo di aver rinnovato», ha dichiarato il centrocampista giallorosso. «Questo è il posto in cui voglio stare per crescere ancora: mi piace il progetto che stiamo sviluppando, secondo me porterà a ottimi risultati». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

