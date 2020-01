Rimborsi M5s, partono le sanzioni (che possono indebolire il governo) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Rimborsi Movimento 5 Stelle, il 15 per cento non è in regola e contesta apertamente Luigi Di Maio o il finanziamento a Rousseau. Rischi per la maggioranza. Di Maio porta avanti la linea dura e apre la stagione delle sanzioni per i ritardatari dei Rimborsi in casa Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio Rimborsi Movimento 5 Stelle, il 15% dei parlamentari non è in regola Iniziamo dai numeri. I morosi, ossia i parlamentari non in regola con i Rimborsi, toccano quota 15%. I pentstellati hanno ribaltato l’analisi evidenziando come grazie all’85% in regola sono stati restituiti 13 milioni di euro. Ma il vero problema in casa M5s è rappresentato da chi non paga. Fonte foto: https://www.facebook.com/Cameradeideputati Le motivazioni dei morosi O meglio, il problema è legato ai motivi per cui i morosi non pagano. Molti non si fidano di Luigi Di Maio, leader politico ... Leggi la notizia su newsmondo

MarcoCHardware : RT @campaninimarco: Rimborso spese per la fornitura di energia elettrica alle persone con #disabilità dell'#EmiliaRomagna che necessitano p… - campaninimarco : Rimborso spese per la fornitura di energia elettrica alle persone con #disabilità dell'#EmiliaRomagna che necessita… - SabrinaSevesi : RT @Gianmar26145917: Tg4 5stelle nel caos tra fughe ed espulsioni per i mancati rimborsi il partito è allo sbando più totale...Cresce il ma… -