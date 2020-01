Rifiuti Roma. Corrotti (Lega): “Dimissioni responsabili politici” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Siamo stanchi di questi infiniti balletti tra Comune di Roma e Regione Lazio che portano la Capitale alla continua ricerca di una discarica dove buttare la spazzatura: l’ennesima discarica che una volta satura rimarrà lì con il suo carico di inquinamento. Il Campidoglio non è riuscito nei fatti a rispettare le promesse fatte ai Romani e così la Raggi con l’avallo del presidente Zingaretti decide di capitolare su Monte Carnevale nella Valle Galeria, proprio nel territorio dell’ex discarica di Malagrotta, distante a pochi chilometri in linea d’aria. Una soluzione inverosimile da contrastare con tutta l’energia possibile insieme ai cittadini ormai esasperati da questa amministrazione che non tiene conto neanche dei rischi igienico sanitari che comportano queste scelte. Servono immediate dimissioni di tutti i responsabili politici di questo fallimento che, non contenti, decidono di ... Leggi la notizia su romadailynews

