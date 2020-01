Rifiuti a Roma: “Degrado evidente e precarietà igienica, ma il rischio sanitario è basso” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “L’anno che si è appena concluso è stato evidentemente caratterizzato dalla crisi del sistema di gestione dei Rifiuti urbani a Roma, che è venuta fuori con molta forza, con momenti di esacerbazione soprattutto a gennaio e a luglio 2019. Ma ci tengo a sottolineare che si tratta di Rifiuti urbani, non sono pericolosi, tossici, si pensi che fino a poche ore prima si trovavano nelle nostre case. Sono quindi inerti per quanto riguarda il rischio sanitario“. A sottolinearlo all’AdnKronos Salute, tornando sulla situazione Rifiuti nella Capitale, è Enrico Di Rosa, direttore del Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Asl Roma 1. “E’ chiaro che alcune situazioni sono molto, molto critiche – ricorda – ma dal punto di vista della salute, il rischio sanitario si configura come abbastanza basso. Sicuramente c’è un degrado evidente e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

matteorenzi : Penso a #Roma. E quando leggo certe cose mi vergogno per i romani perché non meritano questa gestione della monnezz… - renatobrunetta : Il Governo spieghi perchè la discarica di Colleferro chiude il 16/01 prossimo mettendo in crisi l'intero ciclo di… - GruppoFICamera : #Rifiuti. @renatobrunetta: “Chiediamo al Governo di fare chiarezza e di vigilare sui comportamenti delle istituzion… -