Rifiuti a Napoli | il punto della situazione nella IX Municipalità

Napoli – Continua la crisi Rifiuti a Napoli, in tutta la città metropolitana si segnalano, ormai da giorni, le gravi problematiche legate alla mancata raccolta dei Rifiuti. Questa mattina, per quanto riguarda l'area nord della città partenopea, il presidente della nona Municipalità Giannalavigna, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di radio Crc. "Nelle ultime ore – racconta il presidente di Municipalità – nel quartiere di Soccavo sono state ripulite via Risorgimento, via IV Novembre e via Garzilli. Nel quartiere di Pianura sono state ripulite via Provinciale, via Cannavino e la zona antistante il parco Attianese". "Purtroppo – continua Giannalavigna -, nella zona del parco Attianese si sono formati nuovi cumuli che abbiamo immediatamente segnalato ad Asìa, chiedendo la rimozione immediata. Siamo in contatto costante con i vertici ...

