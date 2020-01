Riduzione dell’orario di lavoro, record italiano (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Riduzione dell’orario di lavoro, record italiano – Dopo l’uscita, ridimensionata, della capa del governo finlandese, anche la Cgil ipotizza la Riduzione dell’orario di lavoro a tre o quattro giorni a settimana. I cigiellini arrivano come sempre in ritardo. In Italia ci sono già lavoratori che lavorano per molto meno tempo, addirittura zero ore e zero giorni a settimana. Sono oltre il dieci per cento i lavoratori disoccupati, oltre al venti e più per cento gli inoccupati, compresi i bamboccioni, che il lavoro nemmeno lo cercano. (Ard) L'articolo Riduzione dell’orario di lavoro, record italiano proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

