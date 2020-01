Ricette Geo | la cheesecake fondente di stracchino e ricotta di Anna Maria Pellegrino

La focaccia di Cappuccetto Rosso da Geo : Ricette delle fiabe : Una puntata molto magica quella di Geo in onda nel giorno della Befana. Del resto il sei gennaio si pensa spesso anche ai bambini e oggi, nella cucina del programma di rai 3, anche se non è arrivata la befana, sono arrivate delle ricette perfette per grandi e piccini. Alessia Uccellini ha deliziato il pubblico del programma di Rai 3 con dei consigli per delle ricette di cui si sente parlare nelle fiabe. In particolare ha preparato, tra le altre ...

Le Ricette delle feste di Geo : facciamo la terrina di tacchino con lenticchie : Tra le ultime ricette viste nella cucina di Geo, il seguitissimo programma di Rai 3 con Sveva Sagramola, c’è anche un piatto perfetto per le feste. E se avete delle lenticchie in casa, potrete di certo preparare questa ottima terrina di tacchino. Che ne dite? La ricetta della terrina di tacchino con le lenticchie bicolore è davvero perfetta. Vediamo quindi come si prepara. terrina DI tacchino SU INSALATA TIEPIDA DI lenticchie ...

Semifreddo con ricotta dalle Ricette Geo di Giovanna Ruo Berchera : dalle nuove ricette Geo la ricetta del Semifreddo con la ricotta, i fichi secchi e il croccante. E’ una delle ricette proposte da Giovanna Ruo Berchera, un dolce goloso, originale, facile da fare. Non è periodo di semifreddi ma questo è un dolce speciale perché è un Semifreddo fatto con la ricotta e con tanti altri ingredienti, quelli tipici di queste feste. Non perdete la ricetta del Semifreddo di ricotta e sarà una vera festa per tutti ...

Ricette Geo : facciamo risotto con “renghe” di patate : Che cosa bolle oggi in pentola? La ricetta del 30 dicembre 2019 arriva direttamente da Geo ed è stata pensata da Giovanni Scapin da Solagna (Vicenza). In questi giorni di festa non mancano le Ricette a base di pesce e ovviamente si cucina pesce anche bel programma di Rai 3. La ricetta del 30 dicembre 2019 è la ricetta del risotto con renghe di patate. Un piatto molto buono che, per quanto riguarda il pesce, vede protagonista l’aringa. Che ...

Ricette da Geo : quadretti in brodo matto per le feste ma non solo : Si cucina anche nelle feste con i protagonisti di Geo. Dalla puntata del 26 dicembre 2019, puntata di Santo Stefano, arrivano le Ricette con il brodo! Nella cucina di Sveva Sagramola, su Rai 3, Alessandra Bazzocchi e Roberto Casamenti da Pianetto di Galeata (Forlì) hanno preparato due buonissime Ricette a base di brodo. Dopo la ricetta dei cappelletti in brodo ecco la ricetta dei quadrettini in brodo matto. Che ne dite di questo ...