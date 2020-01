Ricerca: mappate le 13 emozioni evocate dalla musica (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Impossibile non sorridere sentendo ‘The Shape of You’ di Ed Sheeran: questa canzone dà gioia, almeno secondo la scienza. D’altra parte “Careless Whispers” di George Michael è seducente, e le ninne nanne (come sanno bene le mamme) hanno davvero il potere di suscitare calma e tranquillità. Gli scienziati dell’Università della California, Berkeley, hanno intervistato oltre 2.500 persone negli Stati Uniti e in Cina, interrogandole sulle risposte emotive a queste e migliaia di altre canzoni rock, folk, jazz, classiche, popolari e persino heavy metal. Risultato? L’esperienza soggettiva della musica evoca almeno 13 sentimenti dominanti, mappati dagli scienziati: divertimento, gioia, erotismo, bellezza, calma, tristezza, sogno, trionfo, ansia, paura, irritazione, sfida e perfino il fatto di sentirsi ‘carichi ed esplosivi’. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

